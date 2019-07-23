براءة كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب في أمريكا

لن يواجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أى اتهامات بشأن مزاعم قضية الاعتداء الجنسى التى اتهمته بها إحدى الفتيات فى مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية قبل 10 سنوات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن المحامين اليوم أعلنوا أن لاعبهم لن يواجه أى اتهامات فى القضية المثارة ضده منذ عشر سنوات.

واتهم رونالدو فى قضية اغتصاب فتاة تدعى كاثرين مايورجا فى لاس فيجاس فى عام 2009. وادعت أن نجم يوفنتوس اغتصبها فى جناحه بأحد الفنادق.

القصة تعود إلى يونيو 2009 عندما قامت الفتاة بإبلاغ رجال الشرطة بأنها كانت ضحية اعتداء جنسي، لكن أغلقت شرطة لاس فيجاس القضية بسبب عدم وجود أدلة فيديو.

وفى العام الماضي، عادت القضية من جديد على الساحة وتم توجيه الاتهام لكريستيانو رونالدو فى قضية الاغتصاب، قبل أن يتم إسقاط القضية اليوم مرة أخرى لأن المزاعم "لا يمكن إثباتها".