شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا» يوقف أمين عام اتحاد بوتسوانا لتلاعبه بنتائج المباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (زيورخ)

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني التابع للاتحاد الافريقي للعبة موكيتسي كجوتليلي، بسبب قبوله رشى في ما له صلة بالتلاعب في نتائج مباريات دولية. وأضاف الفيفا في بيان أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري. وقال الفيفا «الإجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد كجوتليلي، تعود لتحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات».

وأضاف البيان أن الإجراءات بدأت في سبتمبر 2018، وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي، وسيسري بدءا من اليوم (أمس الإثنين). وأدت التحقيقات التي دامت طويلا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين، وتم إيقاف المسؤول في اتحاد كرة القدم في توجو، كوكو هوجنيمون فاجلا، الذي كان حكما أيضا، عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم في مارس الماضي، عقب قبوله رشى للتلاعب في نتائج مباريات دولية، وتم إيقاف 7 لاعبين حاليين وسابقين عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة باللعبة مدى الحياة في أبريل الماضي، وتم إيقاف الكيني جورج أوينو أودي 10 سنوات، إضافة لوكيل أعمال لاعبين من زيمبابوي كودزانيا شابا مدى الحياة، ولم يكشف الفيفا عن أي تفاصيل بشأن المباريات التي حاول هؤلاء التأثير عليها.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن عامين في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات.