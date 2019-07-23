شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لم يجلس مع حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة. وتابع مرتضى منصور فى تصريحلت لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" لو عايز أتعاقد مع حسام البدرى سأفعل ولن أخشى احد وأقسم بالله لم أجلس مع البدرى". تابع مرتضى منصور: "خالد جلال استلم نادى الزمالك فى المركز الثالث وجروس هو المسئول عن تراجع النتائج".

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