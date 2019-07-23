شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بقاء جروس يعنى خسارة الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور أن المطالبات التى نادى بها البعض بشأن ضرورة بقاء المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تعنى خسارة الدورى الممتاز من وجهة نظره الشخصية.

أضاف خالد الغندو خلال برنامجه "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور الفضائية أن جروس من وجهة نظره لا ينجح مع الزمالك وفقد 23 نقطة خلال مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وقال الغندور: "دور المدير الفنى هو وضع التشكيلة المناسبة وقيادة الفريق وليس القيام بأداء العامل البدنى".

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وكشف الغندور أن كل لاعبى الزمالك أجمعوا على أن المدرب السويسرى لم يقدم له شيئًا مطالبا الكارهين بحسب وصفه الوقوف عن الانتقادات بدون أساس من الصح.