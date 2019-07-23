أحمد حمدى يكشف موقفه من اللعب للزمالك...

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد حمدي لاعب الأهلي، عن موقفه من اللعب للزمالك خلال مسيرته الكروية الفترة المقبلة. Advertisements قال حمدي في تصريحات تليفزيونية: "من الصعب اللعب للزمالك، عائلتي بالكامل أهلاوية". وواصل: "قضيت 13 عاما داخل جدران الأهلي وأنتمي للقلعة الحمراء".

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