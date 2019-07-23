شكرا لقرائتكم ماذا قال الصقر عن رحيل حسام البدرى من بيراميدز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن رحيل حسام البدري من منصب رئيس النادي. وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "حسام البدري اسم كبير وتعاملت معه كلاعب وكمساعد في العمل الإداري". متابعا: "هو شخص نقي ومن أفضل الشخصيات التى تعاملت معاها، شخص نقي ومحترم جدًا واستفدت منه كثيرًا".

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