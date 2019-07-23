شكرا لقرائتكم حمدي عن مراوغته لعبد الله السعيد: كل واحد بيقدم نفسه فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي عن مقارنته بعبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز. Advertisements وقال حمدي في تصريحات تليفزيونية: "مفيش حاجة إسمها بديل لحد، أبو تريكة مالهوش بديل". متابعًا: "ترقيصتي لعبد الله السعيد في مباراة بيراميدز؟، كل واحد بيحاول يقدم نفسه في الملعب على قد ما يقدر".

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدي عن مراوغته لعبد الله السعيد: كل واحد بيقدم نفسه فى الملعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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