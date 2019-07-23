شكرا لقرائتكم أحمد حمدى: حسام البدرى رفض انتقالى لأودينيزى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي.

وقال حمدي في تصريحات تليفزيونية: "الاختلاف المادي كان عائقا فى انتقالي لنادي أودينيزى، والبدرى أيضا رفض رحيلى، وأنا ارتضيت بما حدث".

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وأردف: كان من الممكن أن أرحل للدوري الإيطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع.

وكشف: عقب عودى للأهلى لعبت مع الناشئين بفرمان البدرى.