شكرا لقرائتكم أحمد حمدى: حسام البدرى رفض انتقالى لأودينيزى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي.
وقال حمدي في تصريحات تليفزيونية: "الاختلاف المادي كان عائقا فى انتقالي لنادي أودينيزى، والبدرى أيضا رفض رحيلى، وأنا ارتضيت بما حدث".
وأردف: كان من الممكن أن أرحل للدوري الإيطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع.
وكشف: عقب عودى للأهلى لعبت مع الناشئين بفرمان البدرى.
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