شكرا لقرائتكم مش الزمالك أو المنتخب بس.. "بوصلة" البدرى تتجه نحو نبوءة الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح حسام البدري بوابة الشك حول مستقبله بعد رحيله عن نادى بيراميدز وإعلان عودته لممارسة مهامة التدريبية مرة أخري حيث ارتبط اسم المدرب بالعديد من الأندية العربية والمحلية فضلا عن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى أجيرى بعد الخروج المخزى للفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

الأندية العربية

أشار موقع الخليج 365 فى وقت سابق إلى اقتراب حسام البدرى من تولى المهام الفنية لفريق الوداد المغربى ودخل حسام البدري أيضا دائرة اهتمامات نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير جزائرية فى وقت سابق أن نادي اتحاد العاصمة يبحث عن مدير فني جديد يقود المهمة في الموسم المقبل، وبات حسام البدري أبرز المرشحين لتدريب الفريق في الموسم المقبل وأشادت التقارير الجزائرية بالمدير الفني المصري، وأكدت أن لديه خبرة طويلة في العمل مع كبار مصر والقارة السمراء وسبق للبدرى قيادة المريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي في تجارب سابقة.

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الزمالك

دخل حسام البدرى دائرة الترشيحات لقيادة الزمالك فى الفترة المقبلة أيضا خلفا لخالد جلال على خلفية تعادل الفريق الأبيض مع الجونة ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من الدورى واقتراب ضياع اللقب حيث إنه فى حالة فوز الأهلى على المقاولون العرب الأربعاء المقبل سيكون الدورى، قد حسم رسميا لصالح القلعة الحمراء.

المنتخب الوطنى

ارتبط إسم حسام البدرى بتدريب المنتخب الوطنى خلفا لأجيرى الذى أقيل من منصبه على خلقيه توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 خاصة بعد أن تناثرت الأقاويل حول ضرورة أن يتولى تدريب الفراعنة مدرب وطنى.