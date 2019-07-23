شكرا لقرائتكم أحمد حمدى: ارتداء قميص غير الأهلى "شعور غريب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏

وقال حمدي خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أعلم موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم".‏

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وأكمل : "لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا".‏

وأتم: "لم أكن متقبل فكرة الخروج من الأهلي واللعب لأي نادي في مصر، كان شعور غريب ارتداء قميص آخر غير ‏الأحمر".‏