شكرا لقرائتكم أحمد حسن: إسلام عيسى قادر على تعويض رحيل كينو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تعاقد ناديه مع إسلام عيسى من صفوف النادي المصري. Advertisements وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "إسلام عيسى قادر على تعويض غياب كينو عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل". وتابع: "إسلام لاعب جيد للغاية وهو أحد الأسماء التي وضعناها من أجل التعاقد معها".

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