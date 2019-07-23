شكرا لقرائتكم التوأم يعود لتدريبات سموحة بعد تلقى العزاء فى وفاة شقيقهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد التوأم حسام وابراهيم حسن الى تدريبات الفريق الكروى الأول بنادى سموحة الى التدريبات اليومية عقب الراحة التى حصل عليها بسبب وفاة شقيقهم الاكبر. وقد قدم فرج عامر والجهاز المعاون واللاعبين واجب العزاء للتوأم فى ارض الملعب قبل التدريب. Advertisements فيما أجل حسام حسن معسكر الفريق والذى كان مقرر له غداَ لمدة اسبوع وارجع السبب الى تصفية اللاعبين الموجودين واعطاء الفرصة كامله لجميع اللاعبين لاثبات احقيتهم بالتواجد داخل منظمومه سموحه. ويخوض الفريق التدريبات اليوميه على فترتين صباحيه ومسائيه وتشمل على جرعات تدريبات بدنيه قويه خلال فتره الاعداد.

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