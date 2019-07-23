شكرا لقرائتكم أحمد حمدي: ما حدث بين لاعبي الزمالك والجونة يحدث في الكلاسيكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد حمدي لاعب الجونة المعار إليه من صفوف النادي الأهلي عن كواليس مشادة لاعبي الجونة والزمالك. وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك بينافس على الدوري وطبيعي يكون جاي مضغوط واللعيبة كانت متوترة شوية وعاوزة تكسب واحنا كنا عاوزين نكسب". متابعًا "مفيش أي حاجة متطرفة حصلة في أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، الي حصل بين اللاعبين في مباراة الزمالك والجونة بيحصل في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حمدي: ما حدث بين لاعبي الزمالك والجونة يحدث في الكلاسيكو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.