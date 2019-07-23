شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يراهن على إيقاف كهربا: كان جايلى بشبشب "ذنوبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض طوى صفحة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا والذى تغيب عن التدريبات بدون إذن. قال البدرى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" كهربا ناكر للجميل وأرسلنا شكوى للاتحاد الكرة ضده وسترسل إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم". تابع مرتضى منصور: "توثيق عقد كهربا سليم وأى ناد سيتعاقد معه سيتم إيقاف اللاعب، والنادى أيضا".

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