شكرا لقرائتكم أحمد حسن يحسم موقفه من الاستمرار في بيراميدز خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، أنه سيحدد موقفه من الاستمرار في بيراميدز خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بيراميدز استعد للموسم المقبل بشكل إيجابي.

وأشار أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية ، إلى أنه في حال رحيله عن بيراميدز سيكون القرار شخصي، وليس له علاقة بالإدارة الجديدة، مؤكداً أن التدريب سيكون واجهته القادمة .

وقال الصقر، "قصرت في حق نفسي بعدم دخول مجال التدريب لفترة طويلة، ونفسي أخوض التجربة، وآن الأوان للعودة للتدريب، ومن الصعب القبول بمنصب المدرب المساعد".

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وعن ترشيحه للانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، قال "العمل بالجهاز الفني للمنتخب شرف لأي لاعب، لكن لم يحدث تفاوض رسمي من قبل المسؤولين".

وعلق حسن على رحيل البدري من رئاسة نادي بيراميدز، قائلاً: "حسام البدري من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها، واستفدت منه إداريا".

وأشاد حسن بانضمام إسلام عيسى، لاعب المصري البورسعيدي إلى بيراميدز، مؤكدا أنه سيعوض غياب كينو عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.