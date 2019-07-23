جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهتى القطبين أمام أبناء عثمان...

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدورى ينتظر حسم لعبة الكراسى الموسيقية بنسبة 70% فى مباريات الأربعاء، بين الزمالك والإسماعيلى، والأهلى والمقاولون.

جدول ترتيب الدوري المصري



رفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة بتعادله امس، الأحد، أمام الجونة بهدفين لكل فريق فى الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري



تشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز، إقامة مباراتين مساء الأربعاء القادم، حيث يلتقي الأهلى مع فريق المقاولون على ملعب "برج العرب" في تمام الساعة 8 مساءًا، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، بينما يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، على ملعب " بتروسبورت " ضمن منافسات الجولة الـ27.

جدول ترتيب الدوري المصري



يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ثم الزمالك في الجدول الثالث برصيد 69 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.





جدول ترتيب الدوري المصري



حذر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلي، لاعبي الفريق من عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق مباراتين هامتين للغاية أمام المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري لحسم بطولة الدوري الممتاز.

وأكد لاسارتي للاعبى الأهلي في أكثر من محاضرة، ضرورة التركيز والتحلّي بروح الفريق الواحد في مباراتي الحسم أمام المقاولون والزمالك خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إعتراض أكثر من لاعب عن عدم مشاركته في المباريات أمثال صلاح محسن ومحمد هاني وصالح جمعة.

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وتحدث المدير الفني مع جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية عن ضرورة تكاتف الجميع وعدم التحدث عن أية مشاركات شخصية وضرورة أن تكون مصلحة الفريق الهامة هي الأهم والتى تشغل أي لاعب دون النظر لأية مصالح شخصية.

وهدد لاسارتي بالاستبعاد من حسابات الجهاز الفني وعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد بل قد يصل الأمر للاستغناء والاستبعاد من قائمة الفريق في الموسم الجديد.

جدول ترتيب الدوري المصري



أكد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب أن فريقه الكروىالأول لكرة القدم يستعد لمباراة الاهلى التى ستقام الأربعاء المقبل مثلها مثل باقى المباريات فى بطولة الدورى ، رافضا الاتهامات التى يتم توجيها للمقاولون بتفويت المباراة .

وأضاف رئيس نادى المقاولون العرب فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت ، أنه لن يسمح بالاتهامات بتفويت مواجهة الاهلى ، قائلا :" مش بنفوت ماتشات ، و تصريح رئيس الزمالك غير موفق " .

وأشار محسن إلى خوض لقاء الأهلى بالقوة الكاملة ، وبجميع عناصر الفريق فى ظل البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة .

وصرح رئيس الزمالك بأن المقاولون سيفوت لقاء الاهلى لتسهيل مهمة تتويج الاحمر ببطولة الدورى هذا الموسم، خاصة بعد تعادل الابيض مع الجونة 2/2 .