شكرا لقرائتكم محمود الشامي: أرفض الانضمام للجنة أنا لست رئيسها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الكرة المصرية تمر بمرحلة صعبة تحتاج لإدارتها بحكمة.
وقال الشامي خلال تصريحات تليفزيونية: "أشكر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لحالة التكاتف التي ظهرت عليها الفترة الحالية".
وأكمل : "اعتذر عن عدم الانضمام إلى لجنة تشكيل مسابقات الدرجة الثانية والثالثة، وأرفض الانضمام إلى لجنة لست رئيسها أو اختار أعضائها".
وأضاف: "لم يتم إبلاغي رسميا بالانضمام إلى لجنة تشكيل مسابقات الدرجة الثانية والثالثة، والفيفا لن يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة باتحاد الكرة"، مختتما: محضر الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة اختفي".
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