شكرا لقرائتكم كيف يرى عماد النحاس مواجهة الأهلى والمقاولون؟ سأفتقد هداف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كيف يرى عماد النحاس مواجهة الأهلى

أكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب ، أن توقيت مباراة الأهلي صعب لأنها في نهاية الموسم ، مشيراً إلى أنه تمكن في تجمع اللاعبين خلال 5 أسابيع .

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز .

وأضاف عماد النحاس خلال تصريحات ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة "تايم سبورت"، الفريق استعد جيداً لمواجهة الأهلي، مؤكداً أنه خاض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف .

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وأشار مدرب المقاولون ، إلى أن الأهلي ينافس على المركز الاول ، موضحاً أنه يرغب أن ننهي الموسم بشكل جيد، و مباريات القمة الكبيرة لها حسابات مختلفة وتزيد من داوفع اللاعبين.

وأوضح عماد النحاس، أن الفريق افتقد أحمد علي هداف بطولة الدوري بعد انتقاله الي صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، متمنيا له التوفيق مع فريقه الجديد.

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً " أتمنى في الموسم الجديد نكون متواجدين في المركز الرابع ونحقق الذي لم نقدر على تحقيقه هذا العام".