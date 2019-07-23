شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرسم "سيناريو" حسم الزمالك للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمسك بالأمل فى تتويج فريقه بلقب الدورى المصرى الممتاز موضحا أنه من الممكن تعثر الأهلى أمام المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع الفريقن الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 27 من الدورى.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: من الوارد أن يتعادل الأهلي أو يخسر أمام المقاولون، ويتبقى للزمالك مباراتين إذا نجح في تحقيق الفوز خلالهما سيفوز بلقب الدوري".

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تابع رئيس الزمالك : "سننتظر مباراة المقاولون، أذكر عماد النحاس الذي واجه الأهلي عندما كان مدربا لأسوان، حيث انتهى الشوط الأول وقتها بالتعادل السلبي قبل أن تنتهي المباراة برباعية نظيفة".

وكان الأهلي أسقط مضيفه أسوان (4-0) في 2016 بالدوري، ورفض النحاس اتهامه بالتفويت قائلا: "أمر تافه لا يستحق الرد، هل أسوان أول فريق يخسر من الأهلي بتلك النتيجة"