شكرا لقرائتكم حمدالله يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى معسكر فريق النصر المقام حالياً في البرتغال، والذي يمتد حتى الأول من أغسطس، استعداداً للموسم المقبل.

وكان حمدالله ضمن معسكر منتخب المغرب قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، إلا أنه خرج من القائمة، في حادثة أثارت الكثير من الجدل، بعد بيان الجامعة الذي أشار إلى أنه مصاب، بينما نشر اللاعب مقطعاً مصوراً بعد أيام من ذلك البيان وهو يمارس تدريبات رياضية شديدة.

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وكان اللاعب المغربي قد كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أنه اتفق مع الشرفي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد جماهير الأصفر. على أن يلتحق بالمعسكر يوم الاثنين.

وحقق حمدالله جائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، وهو الرقم الأعلى بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، كما نال جائزة أفضل مهاجم وأفضل لاعب في الموسم الذي انقضى شهر مايو الماضي.

ويلعب النصر مباراة ثمن النهائي أمام الوحدة الإماراتي مطلع الشهر المقبل، بينما يفتتح مشواره الدوري بلقاء ضمك يوم 22 من الشهر ذاته.