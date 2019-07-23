شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكسب ودية ليدز برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب اتحاد جدة مباراته الودية الثالثة أمام ليدز يونايتد يوم الاثنين 4-2 وذلك ضمن معسكر النادي الإعدادي في مدينة مانشستر البريطانية.

وتقدم اتحاد جدة مبكراً عن طريق رومارينيو في الدقيقة الرابعة، وأضاف عبدالرحمن العبود الهدف الثاني، وفي الدقيقة 30 سجل الصربي بريوفيتش الهدف الثالث، قبل أن يقلص النادي الإنجليزي الفارق.

وفي الشوط الثاني أحرز ليدز هدفه الثاني، قبل أن يتكفل لويس خيمينز بتسجيل الهدف الرابع.