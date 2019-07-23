إنييستا يصبح سفيراً لأساطير الدوري الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل أندريس إنييستا أسطورة برشلونة سابقاً ولاعب فيسيل كوبي الياباني يوم الاثنين على لقب سفير أساطير الدوري الإسباني لكرة القدم خلال المراسم التي جرت في طوكيو. وسيكون إنييستا بحكم منصبه الجديد مسؤولاً عن اللجنة التي تختار أفضل لاعبي الكرة الإسبانية، وهو ثاني سفير لأساطير الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد الإسباني. وقضى إنييستا (34 عاماً) مسيرته الاحترافية ضمن صفوف برشلونة بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين بالنادي في 1996 وعمره 12 عاماً، ورغم أنه وقع مع النادي عقداً "مدى الحياة" في أكتوبر 2017، لكنه أعلن في أبريل 2018 رحيله عن النادي الكتالوني، بعدما توج مع برشلونة بـ32 لقباً على مستوى كافة البطولات.

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