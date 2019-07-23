شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: الأهم العلامة الكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ناصر الظاهري راديو مان زورق «أبوظبي 4» في المنافسة أن الهدف في أول جولة كان الوصول لأعلى رصيد من النقاط، وقد تحقق ذلك بإحراز زورق أبوظبي ل 70 نقطة هي مجموع الصدارة في السباقين الأول والثاني، وقال الظاهري: «أهم نتيجة في جولة الافتتاح هو الخروج بعلامة كاملة من النقاط، وذلك سيسهم في أن ندخل الجولة القادمة بارتياح كبير، صحيح أن البطولة لا تزال في بدايتها، ولكن أن ننهي أول مرحلة برصيد كامل سيكون له تأثير إيجابي في الجولات القادمة». وأشاد الظاهري بما قدمه أعضاء الفريق من جهود طوال السباقين أثمرت عن الحفاظ على الصدارة والتمسك بقوة بأن يدافع فريق أبوظبي عن لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.
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