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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 23/07/2019

اللي يضحي من اجل حلم           خوفي يضّيع كل الاحلام

مثل البطل له دور في الفلم          وفي واقعه له عدة افلام

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هذا فقط يا اخوان للعلم              وللي يبي يلعب باللاعلام

حسان العبيدلي

[email protected]

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