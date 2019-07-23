العين يستهل تجاربه الودية أمام سيلجي السلوفيني غداً

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في المرحلة الأولى، والتي تشهدها النمسا حالياً، بمواجهة فريق نادي سيلجي «Celje» المنتمي للدوري السلوفيني الممتاز، غداً، في ملعب باد تاتزمانسدورف بالنمسا.

قال مطر الصهباني، مدير الفريق رداً على سؤال حول انضمام «الدوليين» بالإضافة إلى لابا ومزيان: «من المقرر أن ينضم «الدوليون» إلى تدريبات الفريق اليوم، أما فيما يتعلق بالثنائي لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان فننتظر اكتمال الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرتيهما».

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وتعليقاً على سؤال حول وضع لاعبي الفريق بالمعسكر الخارجي، قال: «تقرر أن يغادر اللاعب محمد أحمد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري معسكر الفريق بالنمسا إلى زغرب الكرواتية، برفقة طبيب الفريق الأول الدكتور جوريكا راكيتش، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللاعب من خلال الفحوص الطبية التي سيخضع لها هناك تحت إشراف أخصائي جراحة الركبة، والذي كان قد أجرى له العملية الجراحية أخيراً، قبل الانخراط في الحصص التدريبية مع زملائه لاعبي الفريق، وسيعود اللاعب من كرواتيا إلى النمسا في نفس اليوم».

وأضاف: «الحقيقة أن عودة الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف الطويلة يصاحبها في بعض الأحيان نوع من الإجهاد والآلام في العضلات لدى البعض، الأمر الذي يضطر الطاقم الطبي إلى رفع توصية للجهاز الفني بإراحة من يتعرض للإجهاد العضلي في هذه المرحلة لبضعة أيام، وينخرط خلالها في برامج تدريبية خفيفة بصالة الجمانيزيوم، ولهذا السبب اتخذ الجهاز الفني للفريق قرار إلغاء المباراة الودية الأولى، والتي كانت مقررة في أمس الأول، لأن عدد اللاعبين الموجودين في المعسكر حالياً 18 وهناك من لم تكتمل جاهزيته».

وحرصت قناة الشارقة الرياضية، على زيارة بعثة «الزعيم» في النمسا، وذلك ضمن الجولة الخاصة بتغطية استعدادات جميع الفرق المتنافسة على لقب دوري الخليج العربي 2019-2020، لتعلن عن جاهزيتها لتغطية استثنائية خلال الموسم الرياضي الجديد.