شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة غريبة لفالديراما والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل أسطورة كولومبيا الكروية كارلوس فالديراما الشهير بشعره الأصفر المجعد، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة على حسابه في «انستجرام»، يظهر فيها بشعر أصفر مسرح طويل.
وتفاعل متابعو فالديراما وكتب أحدهم: «وداعاً لشعر الأسطورة الذي يميزه، شاهدوا الصورة كي تصدقوا».
واشتهر فالديراما خلال فترة لعبه بلقب« الطفل الجديد» بين جمهور كولومبيا، وعرف بمهاراته وتمريراته الساحرة، ورغم ذلك غاب عن اللعب في الأندية الكبيرة خلال مسيرته،حيث لعب في أوروبا مع مونبيلييه الفرنسي من عام 1988 إلى 1991 ثم بلد الوليد الإسباني.
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