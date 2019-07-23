اخبار الرياضه

تسريحة غريبة لفالديراما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة غريبة لفالديراما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل أسطورة كولومبيا الكروية كارلوس فالديراما الشهير بشعره الأصفر المجعد، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة على حسابه في «انستجرام»، يظهر فيها بشعر أصفر مسرح طويل.

وتفاعل متابعو فالديراما وكتب أحدهم: «وداعاً لشعر الأسطورة الذي يميزه، شاهدوا الصورة كي تصدقوا».

واشتهر فالديراما خلال فترة لعبه بلقب« الطفل الجديد» بين جمهور كولومبيا، وعرف بمهاراته وتمريراته الساحرة، ورغم ذلك غاب عن اللعب في الأندية الكبيرة خلال مسيرته،حيث لعب في أوروبا مع مونبيلييه الفرنسي من عام 1988 إلى 1991 ثم بلد الوليد الإسباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريحة غريبة لفالديراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا