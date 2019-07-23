الإمارات وصيفة بطولة غرب آسيا للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المنتخب الوطني للجودو للفئات العمرية، تألقه في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب للجودو، التي نظمها الاتحاد الأردني للجودو بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، واختتمت أمس، بقاعة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 285 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول هي منتخبات وأندية الإمارات والسعودية والكويت، والعراق ولبنان وفلسطين وقطر واليمن والأردن منظم البطولة.

وجاء تتويج أمل الجودو الإماراتي بالمركز الثاني الفضي وصيفاً، بعدما واصل مشوار التألق في البطولة التي افتتحها الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع النفس، بحضور سفير دولة الإمارات لدى الأردن أحمد علي البلوشي. وقد حصد المنتخب 11 ميدالية ملونة، منها 3 ذهبيات و3 فضيات، و5 برونزيات، وذلك في ختام مشاركته في البطولة على مستوى الناشئين والشباب.

وشهدت منافسات أمس، في وزن فوق 90 كيلوجراماً، فوز لاعب الإمارات حارب عبد الرحمن جمعة، بالميدالية الذهبية، بفوزه في ختام منافسات فئة الشباب على لاعب لبنان، ليضيف ذهبية جديدة لذهبية علي حسن الدرمكي التي فاز بها أمس الأول، في افتتاح البطولة في منافسات وزن فوق 100 كيلوجرام، وكانت الذهبية الثالثة للإمارات من نصيب سعيد النقبي في وزن تحت 73 كيلوجراماً، بفوزه على لاعب الأردن إبراهيم غيث في النهائي.

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وفاز راشد الحوسني ببرونزية وزن تحت 60 كيلوجراماً ليضيفها إلى ميداليات اليوم الأول على مستوى الناشئين. وكان حارب جمعة قد فاز بالميدالية الفضية في وزن تحت 100 كيلوجرام في اليوم الأول، وأضاف الميدالية الفضية الثانية اللاعب أحمد فيصل تحت 55 كيلوجراماً. وكانت الميدالية الفضية الثالثة للاعب أحمد جاسم الثميري في وزن تحت 60 كيلوجراماً، وحقق الميداليات البرونزية أحمد الحوسني في وزن تحت 60 كيلوجراماً، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كيلوجراماً، وخالد الشحي في وزن تحت 66 كيلوجراماً، وعبدالله نعمتوف في وزن تحت 73 كيلوجراماً.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو عن سعادتهم في الاتحاد، بما حققه منتخب الأمل من نتائج مميزة مواصلة لتألقه الآسيوي، مؤكداً أن ما تحقق في بطولتي مكاو وهونج كونج كان مبشراً؛ لما تحقق في بطولة غرب آسيا التي أكد خلالها أبناء الإمارات أنهم بحجم التحدي، وكانوا عند حسن الظن بهم عندما أظهروا معدنهم النفيس خلال المنافسات القوية التي شهدتها البطولة التي أحسن تنظيمها الأشقاء في الأردن، ليرتفع علم بلادهم عالياً، مما يمثل حافزاً لمزيد من الاهتمام بمنتخبات وفرق المراحل العمرية للجودو، والتي تسير في الطريق الصحيح وفق خطط واستراتيجية الاتحاد، فاستحق هؤلاء الأبطال التكريم والتقدير لجهودهم الرائعة خلال البطولات الآسيوية الثلاث.

وشكر رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، سفير دولة الإمارات لدى الأردن أحمد البلوشي، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لبعثة جودو الإمارات، كما وجه بالاهتمام بعلاج لاعب المنتخب عيسى الثميري، الذي تعرض للإصابة في مباراته الافتتاحية في الدور التمهيدي في افتتاح البطولة.