مجلس الشارقة الرياضي يتفقد منشآت نادي مليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، مرافق ومنشآت نادي مليحة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وسعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة ومحمد الحمادي مدير مكتب الأمين العام بالمجلس.

ونقل عيسى هلال تحيات وشكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، مؤكداً ثقته في مجلس الإدارة الجديد واستمرار تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب والحرص على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما فيه مصلحة أبنائنا اللاعبين وتوفير جميع متطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم والخدمات لخدمة الرياضة والرياضيين في الإمارة، وأكد حرص مجلس الشارقة الرياضي على التعاون التام خلال الموسم الجديد وتكاتف الجهود للوصول إلى الأهداف والغايات السامية.

من جانبه، توجه محمد سلطان الخاصوني بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على الثقة الغالية وإلى مجلس الشارقة الرياضي على تعاونهم المستمر وجهودهم المتواصلة والوقوف على المتطلبات والاحتياجات، مؤكدا ًحرص إدارة النادي على الاهتمام بالنادي واللاعبين بمختلف الفئات العمرية والمراحل السنية في الألعاب الجماعية والفردية والاستعداد لبداية الموسم بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.