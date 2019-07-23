شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجعل «المنبوذ» الأعلى أجراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أجمعت تقارير صحفية على أن وجهة الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد هي الصين، لأن الأندية الصينية هي الوحيدة القادرة على دفع أجره المرتفع. وتفضل الأندية الصينية، شنغهاي شينهوا وجيانغسو سونينغ وبكين جوان المتنافسة على خدمات بيل الحصول عليه بدون دفع مال لشرائه، وسيكون الريال سعيداً بالتخلص من عبء أجره المرتفع خصوصاً أن عقده يمتد إلى عام 2022.

كشفت صحيفة «صن» البريطانية أن نادي بكين جوان مستعد لجعل جاريث بيل أول لاعب كرة قدم في العالم، ينال مليون دولار أسبوعياً، علماً أن الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي هو صاحب الراتب الأعلى في الدوري الصيني حيث يتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 500 ألف جنيه استرليني مع ناديه هيبي شينا فورتون.

من جهتها، قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن نادي جيانغسو سونينغ قدم عرضاً لريال مدريد بمنح الويلزي فرصة الحفاظ على راتبه الحالي المقدر ب17 مليون يورو سنوياً.

من جهة أخرى، هاجم بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بعد قوله علناً إنه يريد التخلص من بيل قريباً، وقال بارنيت: «زيدان عار على كرة القدم، لم يحترم لاعباً قدم الكثير لريال مدريد. إن كان بيل سيرحل فسيكون ذلك لمصلحة مستقبله وليس بسبب رفض زيدان الإبقاء عليه».

ولم يعلق بارنيت على التقارير التي أكدت أن ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان، الويلزي جاريث بيل والحارس نافاس، إضافة إلى مبلغ 90 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيمار. وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن بارنيت لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

من جهته، ظهر بيل بابتسامة عريضة في التدريبات ومازح زملاءه بعد دقائق من تصريحات مدربه، لأنه يدرك أن دوافع زيدان ليست شخصية، ويدرك أيضاً لعبه دوراً كبيراً في فوز الفريق بالألقاب الأوروبية. وفي سياق متصل، طالب تاكيفوسا كوبو (18 عاماً) لاعب الريال الياباني الجديد بتقليل تسليط الأضواء عليه سواء في اليابان أو العاصمة مدريد وقال مهاجم الوسط الملقب ب«ميسي اليابان» والذي قدم أداء مميزاً رغم خسارة المباراة أمام البايرن: «أعلم ما يجري في بلادي، الناس مهووسون بعض الشيء. هناك الكثير من التركيز علي، وأنا فعلاً لا أحب ذلك. أنا فقط أفكر في الأداء بالملعب».

وعبر كوبو عن سعادته بأول مباراة بقميص الفريق وقال: «أنا سعيد جداً ببدايتي رغم خسارة المباراة ورغم كرهي للخسارة عموماً. أخطط لمساعدة الفريق قدر ما أستطيع».

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وعند سؤال كوبو عن تعليمات المدرب زيدان له أجاب: «الضغط واللعب بسرعة بلمسة أو لمستين للكرة. أشعر بالراحة في أي موقع بالملعب».

وفي سؤال عما إذا كان بيل ودع زملاءه أجاب كوبو: «كلا، لأنه لا يزال هنا. لا أعرف ما يجري ولست الشخص المخول بإعطاء رأيه في هذا الموضوع، كل ما أعرفه أن جاريث بيل لاعب كبير».

وعلى صعيد أتلتيكو مدريد، قال رئيسه أنريكي سيريزو الذي عمل في مجال إنتاج الأفلام السينمائية أنه يأسف لأنه لم يدبر لقاء بين مدافعه فيليبي لويس المولع بالأفلام والممثل والمخرج والمنتج كلينت أيستوود.

ووجه سيريزو حديثه لفيليبي: «لم نستطع أن ندبر لك لقاء مع كلينت ايستوود، ربما لأن ايستوود لا يسافر كثيراً لذا لم يقدر لكما اللقاء، أتمنى في يوم ما أن يلتقيك». وودع فيليبي لويس ملعب واندا ميتروليتان محافظاً على لقب ثاني لاعب أجنبي في تاريخ النادي من ناحية عدد المباريات و7 ألقاب. وقال المدافع البرازيلي على هامش خطاب الوداع: «سأترك قميصي هذا ليرتديه لاعبون برازيليون صغار، أتذكر عندما اتصلت بأنطوان لوبيز طلبت منه لعب 3 مباريات فقط وانتهى بي الحال بلعب 333 مباراة».

وعن سبب رحيله قال لويس: «كنت سأقرر مستقبلي أثناء بطولة كوبا أمريكا ثم تناقشت مع الإدارة وحددنا الأفضل لي وللنادي. علاقتي مع الإدارة رائعة وباب النادي مفتوح لي وكنت أنتظر لحظة إعلان رحيلي وكلانا مرتاح الضمير. النادي عقد صفقات مهمة في الصيف، تعاقد مع لودي الذي لعب في أفضل الفرق البرازيلية».

وعن أفضل ذكرياته قال لويس: «فوزنا بكأس الملك، كانت لحظة فريدة. الأتلتي فريق قلبي، ارتكبت الكثير من الأخطاء وتصرفت برعونة أحياناً لكن هذه هي طبيعتي».

وعن مستقبله قال: «لم أوقع عقداً بعد مع فلامنجو لكن سأعلن ذلك في الأيام القليلة المقبلة».