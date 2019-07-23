شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يضم إدواردو إلى قائمته الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”
قطع الهلال السعودي الطريق على شباب الأهلي، الذي كان يرغب بضم لاعب وسط «الزعيم» البرازيلي كارلوس إدواردو، وذلك بعدما ضمه إلى قائمته التي ستخوض غمار دور ال 16 من دوري أبطال آسيا.
وكان شباب الأهلي قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع إدواردو، لكن عدم التجديد مع عمر عبد الرحمن (عموري) جعل الهلال يُبقي على إدواردو، ويضمه إلى قائمته الآسيوية، مفوتاً الفرصة على فريق «الفرسان».
وضمت قائمة أجانب الهلال للقاء الأهلي في مباراتي دور ال 16 يومي 5 و8 أغسطس/آب المقبل، كلاً من الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والفرنسي بافيتيمبي جوميس.
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