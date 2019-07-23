زورق «أبوظبي 4» يحافظ على الصدارة العالمية في «الإكس كات»

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب السباق الثاني لجولة الافتتاح لبطولة العالم لزوارق الإكس كات إلى الإمارات قيادة وشعباً بعد تألقه في البطولة، وتحقيقه لقبي السباق الأول والثاني، وواصل الفريق عروضه القوية في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي أقيمت على بحيرة ماجوري في بلدة ستريسا الإيطالية.

أحرز زورق «أبوظبي 4» لقب السباق الرئيسي الثاني والختامي للجولة كي يتصدر الترتيب العام للبطولة مع نهاية هذه المرحلة، ويصل إلى النقطة ال 70 في الصدارة، وتمكن الزورق بقيادة كل من فالح المنصوري وشون تورنتي من البقاء في المقدمة والصدارة طوال دورات السباق الستة عشر، في حين حل في المركز الثاني زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي وحل ثالثاً زورق «بلو رو الأسترالي 8» بقيادة بال فيريك نيلسين وجان تريجفي براتين.

وتمكن زورق «أبوظبي 4» من البقاء في الصدارة منذ البداية، وشهد منافسة قوية مع أدائه للدورات الطويلة والإجبارية من خلال المسار مع زورق «شرطة دبي 3»، إلا أنه حافظ على الصدارة كي ينهي السباق الثاني في المركز الأول، ويكرر نتيجة السباق الأول أيضاً ويتصدر الترتيب العام بقوة مع نهاية هذه الجولة، في حين يحل خلفه في الترتيب العام حالياً زورق شرطة دبي وله 56 نقطة، ويحل ثالثاً زورق مارتيمو الأسترالي برصيد 48 نقطة.

وكان زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير قد بدأ السباق من المركز السابع، وتمكن من التقدم للمركز الرابع مع محاولة المنافسة على المراكز الأولى حتى الدورة الأخيرة من السباق، وسجلت جولة ستريسا نجاحاً كبيراً من الناحية الفنية، حيث شارك 13 زورقاً في السباق نافست جميعها على المراكز الأولى وبقوة، كما أن السباق لم يسجل أي علم أصفر طوال المرحلة الأولى أو الثانية من المنافسة، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً للمنافسة القوية، وتمكن زورق أبوظبي من ضرب رقم قياسي في السباق الثاني عندما أنهى السباق في 40:59 دقيقة كي يكون الأفضل من ناحية الأرقام في المنافسة العالمية.

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وتوج الفائزين في الختام رافاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وجوزيف بوتيني عمدة بلدة ستريسا.

وقال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي: «كنا نهدف إلى أن نحرز المراكز الأولى في هذه الجولة، وأن نحقق ما يضمن لنا الاستمرار في المنافسة على اللقب بقية الجولات، وقدم زورق (أبوظبي 4) ما يرضي الطموح بأن يتصدر كلا السباقين، ويحرز نقاطاً مهمة في هذه المرحلة، الصدارة الآن تعطي للفريق شعلة معنوية كبيرة كي يواصل المنافسة بنفس الأداء والرتم».

وعن زورق «أبوظبي 5»، قال الرميثي: «سجل زورق (أبوظبي 5) خطأ بسيطاً في السباق الأول أبعده حتى المركز السابع، ولكنه حاول التعويض في السباق الثاني وتقديم مستوى أفضل، أعتقد أن الفرصة أمامه كبيرة كي يعود وبقوة للواجهة في الجولات القادمة، وأن يثبت وجوده وحضوره مع زورق (أبوظبي 4)».

وقال الرميثي: «عشنا حلماً حقيقياً بأن يكون الفريق حاضراً وبقوة في كل البطولات التي شارك من خلالها على مدار شهر كامل، وقدمنا سطوراً جديدة في صفحة الإنجازات الرياضية الإماراتية».

وأكد أن الإنجازات التي حققها الفريق في شهر واحد كانت كفيلة بأن تضمن لفريق أبوظبي الريادة والتفوق العالمي في الرياضات البحرية، وبخاصة أن فريق أبوظبي قد صعد المنصة بمعدل مرتين كل أسبوع ولأربعة أسابيع متواصلة كي يكون الحصاد رفع علم الإمارات في أربع مدن أوروبية ومحطات دولية مختلفة.