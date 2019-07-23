بداية شائكة لأياكس في «الأبطال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت أمس، عن بداية شائكة لأياكس الهولندي، حيث أوقعته في مواجهة باوك بطل الدوري اليوناني.

وكان أياكس، المتوج بطلاً لأوروبا أربع مرات في تاريخه، قد قدم مشواراً رائعاً في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، ووصل إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسر بصعوبة أمام توتنهام الإنجليزي الذي خسر في النهائي بعدها أمام ليفربول.

ويستهل أياكس مشواره الأوروبي في الموسم الجديد عبر الدور الثالث من التصفيات، على ملعب باوك الذي توج بالدوري اليوناني في الموسم الماضي من دون تلقي أي هزيمة في أحد يومي السادس والسابع من أغسطس، بينما تقام مباراة الإياب في أمستردام في ال 13 من أغسطس /‏ أب.

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وتشهد منافسات الدور الثالث من التصفيات أيضاً لقاء الفائز من مواجهة الدور الثاني بين سلتيك الأسكتلندي، المتوج باللقب عام 1967، وكاليو نوم الإستوني، مع الفائز من مواجهة كلوج الروماني ومكابي.

كذلك يلتقي الفائز من مواجهة ريد ستار الصربي، وهلسنكي الفنلندي مع الفائز من مواجهة نيو سانتس الويلزي وكوبنهاجن الدنماركي.

ويلتقي بورتو البرتغالي، بطل أوروبا مرتين، مع كراسنودار الروسي، بينما يلتقي إيندهوفن الهولندي بطل أوروبا عام 1988 مع الفائز من مواجهة بازل السويسري ولينز النمساوي.

وتتأهل الفرق الفائز في الدور الثالث إلى دور تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات.