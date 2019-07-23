«أبوظبي الرياضي» يستعرض «تأثير الإعلام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بمقره، أمس، ورشة عمل بعنوان «تأثير الإعلام على الرياضة»، وذلك ضمن برامج اتفاقيته المبرمة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، وفي إطار حرصه لرفد أندية أبوظبي والجهات الرياضية بالتجارب العالمية المتقدمة.

وشهدت الورشة حضور مجموعة من لاعبي أندية أبوظبي للمراحل العمرية، والمشاركين في برنامج المعسكر التدريبي الذي سيقام خلال أغسطس المقبل.

واستعرض لويس كاردينيس رئيس الأعمال التطويرية في مكتب رابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراحل التأثير الكبيرة التي يشهدها الإعلام والمنصات الرقمية والتغطية التلفزيونية والصحفية ودورها الكبير في إحداث الفوارق التنموية بمسيرة الدوري الإسباني الذي بات يقف في طليعة المسابقات الأوروبية في ظل معدلات النمو المتسارعة على منتج المسابقات الكروية.

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وسلط كاردينيس الضوء على أهم المحطات والأرقام التي عززت مكانة الدوري الإسباني، وقال: «الأندية الإسبانية تتصدر مشهد فرق القارة الأوروبية على صعيد الإنجازات ب51 لقباً، كما ضمت قائمة جائزة أفضل لاعب في العالم «البالون دور» للموسم الماضي 14 لاعباً من فرق الدوري الإسباني من أصل 30 لاعباً على مستوى العالم، كما حققت مباراتا كلاسيكو الكرة الإسبانية الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة أرقاماً غير مسبوقة، حيث بلغ مجموع عدد المشاهدين المتابعين للمباريات عبر شاشة التلفزيون 650 مليون مشاهد في أكثر من 90 دولة، كما بلغ مجموع التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي 370 مليوناً، وهي أعلى الأرقام على الصعيد العالمي، بما يعكس قيمة المنتج وتطورات تسويقه».

كما تناولت الورشة الأصداء الإعلامية الكبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية حول شراكة مجلس أبوظبي الرياضي مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» لرعاية مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية للمواهب الرياضية، وإيفاد 51 لاعباً إلى ماربيا الإسبانية في أغسطس/آب المقبل، يمثلون أندية أبوظبي والأندية الأخرى، والتي تشمل ثلاث فئات عمرية «تحت 15 سنة، 16 سنة، 17 سنة».

وقدم ياجو اجويلر المدير الفني لمركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية للمواهب الرياضية والمشرف على بعثة لاعبينا استعراضاً مهماً عن دور الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي والتي تعكس اهتمامه الكبير بدعم فرص الاحتراف للاعبي الإمارات وصقل مهاراتهم ورفع مستوى خبراتهم وتجاربهم بالاحتكاك والمعايشة مع الفرق الإسبانية، مبيناً أن المعسكر التدريبي سيقام خلال الفترة 15- 30 أغسطس، وسيتضمن تدريبات تحت إشراف مدربين من مركز كفاءات لا ليغا، وستخوض الفرق الثلاث مباريات مع مجموعة من الفرق مثل ملقا وريال بيتيس وقرطبة.