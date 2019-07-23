خسارة ودية ثانية لبطل أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني ليفربول الإنجليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بخسارة ثانية في جولته الأمريكية التحضيرية للموسم الجديد بسقوطه أمام إشبيلية الإسباني 1-2 في بوسطن.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل بهدف لمانويل نوليتو (37) مقابل هدف للبلجيكي ديفوك أوريجي (44)، لكن أليخاندرو بوثو خطف في الدقيقة الأخيرة هدف الفوز للفريق الأندلسي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 لطرد المدافع الفرنسي جوريس غنانيون بسبب خشونة متعمدة بحق مواطنه الجزائري الأصل ياسر العروسي.

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وهي الخسارة الثانية لليفربول بعد سقوطه أمام بوروسيا دورتموند 2-3.

وخاض ليفربول المباراة في غياب البرازيليين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر المتوجين مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا، والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

ويلعب اليوم ريال مدريد مع أرسنال، وبرشلونة مع تشيلسي.