السعودية أفضل العرب في «آسيوية الكاراتيه»

حظي اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتكريم السفارة السعودية في أوزبكستان، تقديراً لفوزه الكاسح برئاسة الاتحاد القاري، وذلك بحضور السفير السعودي هاشم السويلم، وعدد من أعضاء السفارة والقنصلية السعوديتين في العاصمة طشقند، والتونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المتوسطي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني، وعدد من المدعوين.

وأثنى اللواء الرزوقي على مبادرة الأشقاء في السعودية، مشدداً على أن فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لا يحسب له فحسب، بل لكل العرب، معاهداً على أنه سيعمل من أجل جميع أبناء أسرة كاراتيه آسيا، مهنئاً بفوز المنتخب السعودي للكاراتيه بالمركز الرابع للترتيب العام للبطولة الآسيوية برصيد 4 ميداليات متنوعة.وعلى صعيد متصل، عادت بعثة كاراتيه الإمارات إلى الدولة على دفعتين، عبر مطار دبي الدولي في ختام مشاركتها الناجحة في منافسات النسخة 16 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة منتخبات 31 دولة، وحققت فيها كاراتيه الإمارات الفوز بالميدالية البرونزية لمسابقة فردي «كوميتيه» تحت 67 كجم عبر أحمد سالم باصليب.

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وعلى صعيد الترتيب العام النهائي للنسخة 16 من البطولة الآسيوية للكاراتيه، والتي أسدل الستار على أحداثها المثيرة في العاصمة الأوزبكية طشقند، احتلت اليابان المركز الأول برصيد 13 ميدالية «6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات»، فيما حلت إيران ثانياً ب11 ميدالية «5 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات»، وجاءت أوزبكستان ثالثاً برصيد 7 ميداليات «3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات».

وحققت السعودية أفضل نتيجة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة الآسيوية للكاراتيه بنسختها ال16 بحصولها على المركز الرابع ب4 ميداليات «ذهبية و3 فضيات»،فيما حلت الأردن ثامناً ب3 ميداليات «فضية وبرونزيتان»،وجاءت الكويت في المركز 12 بخمس برونزيات.

وأسند الاتحاد الآسيوي للكاراتيه استضافة النسخة 17 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات، إلى إندونيسيا في سبتمبر 2020 في مدينة بالي، حيث قام اللواء الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، بتسليم علم البطولة إلى رئيس الاتحاد الإندونيسي ماندرجي سيادنجي.