«أبيض الناشئين» يواصل تدريباته استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى المنتخب الوطني للناشئين، صباح أمس، المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية للاعبين، وذلك في أحد مستشفيات دبي، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وتحت إشراف لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم.

واشتملت الفحوصات الطبية على فحص الجهاز العضلي والحركي، وفحوصات الدم للتأكد من حسن عمل وظائف أعضاء الجسم بالكامل، كما تم فحص القلب في حالة المجهود أيضاً، للتأكد أكثر من قدرة القلب على تحمل الجهد والإجهاد،قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والتي ستنطلق في شهر سبتمبر/‏أيلول القادم.

ويواصل المنتخب أداء تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم، وجهازه المساعد، بمشاركة 28 لاعباً هم: سلطان عادل وسيف الزعابي (اتحاد كلباء)، محمد الحارثي ومطر سالم (بني ياس)، أحمد المرزوقي وزايد مسعود ومنصور محمد (الجزيرة)، إبراهيم الكعبي (الذيد)، خالد توحيد وسعيد غانم وعلي طاهر وبدر السويدي (الشارقة)، أحمد البلوشي وسعيد جمال وعلي مراد وغيث البلوشي ويوسف البلوشي (شباب الأهلي)، أحمد البادي (العين)، حمد الدرمكي وسعيد سالم (الفجيرة)، جمال السعدي وحمدان إبراهيم ومحمد الخوري (النصر)، عبدالله أحمد وعوض الكثيري ومنصور المنهالي (الوحدة)، سعود المري وعبدالله الأستاذ (الوصل).