أهلي: أكاديمية الحبتور داعم لمنتخب التنس

يواصل منتخب الإمارات للتنس تدريباته اليومية في أكاديمية الحبتور للتنس في دبي، خلال المعسكر الذي يقيمه المنتخب في إطار الاستعداد لبطولة كأس ديفيز، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن، سبتمبر المقبل، وذلك لما تضمه الأكاديمية من بنية تحتية متطورة ومميزة.

تقدم مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، بالشكر والتقدير إلى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، لدعمه لرياضة التنس بشكل عام والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، من خلال استضافة التدريبات اليومية في القاعة المكيفة المغطاة في أكاديمية الحبتور للتنس، والعمل على توفير كل الإمكانيات في نجاح المعسكر الداخلي للمنتخب قبيل سفره إلى الأردن.

وتزامناً مع العلاقات المتميزة التي تربط إدارة اتحاد تنس الإمارات ومجموعة الحبتور، وقع اختيار الاتحاد على أكاديمية الحبتور للتنس؛ لما تتمتع به من ملاعب ومعدات على أعلى مستوى، بترحيب من قبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، حيث دشّن اللاعبون تدريباتهم تحت إشراف مدير المنتخب محمود البلوشي، والجهاز الفني بإشراف المدرب عمر بهروزيان.

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يذكر أن مجموعة الحبتور تنظم أكبر بطولة لتنس السيدات ضمن تصنيف الاتحاد الدولي منذ 22 عاماً، وهي البطولة الوحيدة التي يحسب تصنيفها ضمن بطولات رابطة المحترفات، والتي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار، إضافة إلى ضيافة اللاعبات، كما تنظم الأكاديمية بطولات محلية للرجال والشباب والناشئين.

وتمتلك أكاديمية الحبتور للتنس أفضل بنية تحتية للتنس في الدولة، تتألف من ملاعب تنس عديدة وصالة مكيفة مغطاة يستخدمها لاعبو المنتخب في الوقت الحاضر.

وعلى هامش الاستعدادات، قال نائب رئيس الاتحاد أحمد عبد الملك أهلي: «نثمن هذه المبادرة الداعمة لتعزيز العمل الفني الذي تشهده رياضة تنس الإمارات في الوقت الراهن، بما يسهم في أن يحظى لاعبو منتخباتنا الوطنية للتنس بمختلف الأعمار، بأجواء تدريبية حضارية تتناسب وتطلعاتهم، ولما يتوافر في أكاديمية الحبتور للتنس من إمكانيات وعناصر مؤهلة للنجاح، وهذه المبادرة ليست الأولى من قبل مجموعة الحبتور الجهة الوطنية؛ بل هي امتداد لاستضافات سابقة ودعم متواصل، بما يسهم في نجاح جديد للرياضة الإماراتية. وانطلاقاً من ذلك نتقدم لأكاديمية الحبتور رئيساً وأعضاء، بالشكر الجزيل».

ودعا أهلي لاعبي المنتخب إلى تحقيق الاستفادة القصوى من ظروف المعسكر، بما يسهم في تحقيق النجاح المرجوّ.