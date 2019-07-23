يوسف جابر يؤكد انضمامه لشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد يوسف جابر ظهير أيسر بني ياس انضمامه لشباب الأهلي، وذلك عبر حسابه في «إنستجرام» الذي نشر فيه أيضاً صورة له وهو يحمل درع الدوري عام 2009 عندما كان في صفوف شباب الأهلي.

ورغم وصوله إلى سن ال34 إلاّ أن يوسف جابر قدم موسماً مميزاً مع بني ياس، وهو ما سيعطي إضافة لشباب الأهلي الذي تنتظره المشاركة في خمس بطولات هي السوبر وكأس ودوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا.

يذكر أن يوسف جابر سبق له أن لعب لشباب الأهلي من 2007 حتى 2010، وهو يحظى باحترام الجميع في النادي لما تركه من أثر طيب سابق على كافة الصعد.