تألق إماراتي كبير في بطولة العرب للشطرنج بالأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت النتائج الإيجابية للاعبي ولاعبات الإمارات المشاركين في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تختتم يوم الجمعة المقبل حيث يشارك 20 لاعباً من لاعبي المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، وكذلك يشارك عدد من لاعبي الأندية الشطرنجية في الدولة.

وكانت البطولة قد انطلقت السبت الماضي بمشاركة 16 دولة عربية، ودشن حفل الافتتاح نواف ارشيدات نائب رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج مندوباً عن الأمير محمد بن طلال رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج، وفيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارة الإمارات بعمان، وفيكتور بولوغان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي ومجموعة من رؤساء الاتحادات العربية.

واعتلى الإماراتي سلطان الزعابي قمة مسابقة تحت 18 سنة، محققاً العلامة الكاملة في الجولات الثلاث ومتساوياً مع العراقي أحمد جمال، فيما جاء الإماراتي سالم أحمد سالم في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة، فيما سجل سيف أحمد 1.5 نقطة.

وقدم الإماراتي حمد عصام مستوى متميزاً حتى الآن في مسابقة تحت 16 سنة بعدما سجل 3 نقاط، فيما سجل حارب ناصر الشامسي وسلطان الدرمكي نقطتين، وعمار السدراني 1.5 نقطة، وفي نفس المسابقة للفتيات جاءت الإماراتية عائشة سيف آل علي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس ما حققته زميلتها فاطمة الوهابي فيما سجلت ريان محمد نقطة واحدة.

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ونجحت مريم عيسى في تصدر مسابقة تحت 18 سنة للفتيات بالعلامة الكاملة في جولتين، متساوية مع اللاعبة الجزائرية رانيا نصر فيما جاءت عائشة سرحان المعيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من جولتين.

وعلى مستوى النتائج فقد نجح لاعب الإمارات عمران الحوسني بطل العرب تحت 18 سنة في الدخول بقوة إلى الصدارة بعد الجولة الثالثة في مسابقة تحت 20 سنة، حيث حقق 2.5 نقطة، فيما سجل علي عبدالعزيز نقطة واحدة، وفي نفس المسابقة للفتيات تواصل روضة السركال بطلة العالم للناشئين تألقها في البطولة بعدما شاركت في هذه الفئة رغم صغر سنها ونجحت في تسجيل 1.5 نقطة، فيما حصلت زميلتها وديمة الكلباني على نقطة واحدة.

وحقق محمد سعيد الليلي وعبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد نقطتين في أول 3 جولات في مسابقة تحت 14 سنة للأولاد، وجاء ترتيبهم في المركز الثالث، وسيطرت لاعبات الإمارات على المراكز الأولى في مسابقة تحت 14 سنة للفتيات، حيث تصدرت القمة لطيفة الدرمكي برصيد 3 نقاط وتلتها فاطمة سيف آل علي برصيد 2.5 نقطة متساوية مع زميلتها حنان خالد، ثم زينب درويش برصيد نقطتين.

وتقاسم سعود جابر الزرعوني القمة مع الأردني عبدالله ياسين برصيد 3 نقاط، وفي مسابقة تحت 12 سنة جاء حمد ناصر الشامسي في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة.