بوروسيا دورتموند لن يتعاقد مع مهاجم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب هانز-يوأخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده أنه لا توجد حاجة ماسة لتدعيم خط هجوم الفريق.

وفي تصريحات لصحيفة «رور ناخريشتن» الألمانية، قال فاتسكه في نهاية رحلة الفريق في الولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ستة أيام: «لدي شعور بأن لدينا قلب هجوم بارع، ومن ثم فإننا نملك في هذا المركز نفس العدد الذي لدى بايرن ميونيخ وهو بالتحديد لاعب واحد، وقد سجل باكو الكاسر بشكل دائم خلال المباريات التجريبية، وأقول بصراحة إنني لا أتفهم مجمل النقاش (حول هذا الأمر)».

تأتي تصريحات فاتسكه رداً على تكهنات ذكرت أن وصيف الدوري الألماني يبحث عن رأس حربة طويل يتميز بقوة ضربات الرأس.

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وعلق فاتسكه على هذه التكهنات قائلاً: «إذا كانت المسألة بالطول، فإنه ما كان لاوفه زيلر وجيرد مولر أن يلبيا متطلبات الفريق أبداً».

وأضاف فاتسكه أن باسكو صار أكثر فعالية، واستطاع أن يشارك في كل مرحلة الإعداد «ولذلك فلا يجب على أي أحد أن يتصرف وكأننا ليس لدينا مهاجمون».

كان الكاسر قد أحرز هدفاً في مباراة الفريق أمام سياتل سوندرز (3-1) وفي مباراة ليفربول (3-2)

وعلى عكس ما حدث في السنوات الماضية، قال فاتسكه إن الفريق يستهدف إحراز البطولة هذا العام «فهذا العام لدينا شعور بأن هذه هي اللحظة المناسبة كي نصيغ أحلامنا على النحو الذي حددناه».