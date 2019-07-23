منتخبات السباحة تواصل إعدادها للبطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل منتخبات السباحة للشباب والناشئين والفتيات، إعدادها للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الجزائر خلال الفترة ما بين 4 و7 أغسطس المقبل، وهي البطولة المهمة التي يستعد المنتخب للمشاركة فيها، بهدف تحقيق نتائج إيجابية للسباحة الإماراتية. ويواصل المنتخب تدريباته في إمارتي دبي وأبوظبي، حيث يحتضن مجمع حمدان الرياضي تدريبات منتخب الشباب بقيادة المدرب السلوفاكي ماتيك، بينما ينتظم منتخب الناشئين في تدريباته ومعسكره في نادي تراث الإمارات بأبوظبي، بقيادة المدرب المصري أحمد الغيطاني.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن تجمع المنتخب أيضاً سيستمر عقب عطلة العيد بسبب المشاركة في البطولة الخليجية إذا تم اعتمادها، كما ستكون هناك بطولة مهمة وهي المشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين للسباحة في الهند، وستكون يوم 22 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر، وهي البطولة التي تقام كل عامين ويسعى المنتخب للمشاركة فيها بعدد من السباحين المميزين.

من جانب آخر، حرص جمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة، رئيس لجنة المنتخبات على زيارة تجمع منتخب الناشئين في أبوظبي، كما حرصت مريم الشامسي على زيارة منتخب الفتيات خلال المعسكر الإعدادي والالتقاء بالسباحين، وحثهم على التدريب بقوة لتمثيل المنتخب الوطني أفضل تمثيل خلال البطولات القادمة، خاصة البطولة العربية التي يخطط لها المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية.