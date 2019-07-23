شكرا لقرائتكم خبر عن تورام إلى مونشنجلادباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، من جانجان إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد لأربعة مواسم بحسب ما أعلن الأخير.
ولم يكشف مونشنجلادباخ الذي يخوض هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عن قيمة صفقة اللاعب البالغ 21 عاماً، لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ جانجان الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثانية.
وأشاد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ماكس إيربل بتورام، قائلاً «نحن سعداء جداً بالتعاقد مع ماركوس. إنه مهاجم سريع، قوي البنية وخطير أمام المرمى».
وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في سوشو الذي وقع معه أول عقد احترافي (2012-2015)، دافع اللاعب العملاق (1,92 م) عن ألوان غانغان لموسمين وسجل 12 هدفاً في مبارياته ال64 في الدوري الفرنسي. وسينضم تورام إلى مواطنه الحسن بليا الذي كان أفضل هداف لمونشنغلادباخ (12 هدفاً) في موسمه الأول مع الفريق الألماني الذي أنهى الدوري المحلي خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر تورام إلى مونشنجلادباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.