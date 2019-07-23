تورام إلى مونشنجلادباخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، من جانجان إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد لأربعة مواسم بحسب ما أعلن الأخير.

ولم يكشف مونشنجلادباخ الذي يخوض هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عن قيمة صفقة اللاعب البالغ 21 عاماً، لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ جانجان الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثانية.

وأشاد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ماكس إيربل بتورام، قائلاً «نحن سعداء جداً بالتعاقد مع ماركوس. إنه مهاجم سريع، قوي البنية وخطير أمام المرمى».

وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في سوشو الذي وقع معه أول عقد احترافي (2012-2015)، دافع اللاعب العملاق (1,92 م) عن ألوان غانغان لموسمين وسجل 12 هدفاً في مبارياته ال64 في الدوري الفرنسي. وسينضم تورام إلى مواطنه الحسن بليا الذي كان أفضل هداف لمونشنغلادباخ (12 هدفاً) في موسمه الأول مع الفريق الألماني الذي أنهى الدوري المحلي خامساً.