موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة المؤجلة من الجولة ال27 فى الدورى المصري |الزمالك يلعب من أجل...

مباراة الزمالك القادمة وهى ايضا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة محل بحث مشجعى القلعة البيضاء حيث تستكمل لقاءات الدورى المؤجلة من الجولة ال27 بالدورى المصرى بين فريقى الزمالك والإسماعيلى يوم الأربعاء 24/7/2819، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت، ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز والتمسك بالأمل الأخير والخيط الضعيف لتحقيق اللقب، فيما يطمح الإسماعيلى فى حصد نقاط اللقاء وزيادة عدد نقاطه فى الجدول الزمالك يلعب من أجل التمسك بالأمل الأخير أمام الإسماعيلى فى لقاءه المؤجل من الجولة ال27.

مباراة الزمالك القادمة

الزمالك فى مهمة أخيرة لتحقيق الفوز وتكسك لاعبيه بالبقاء يخوض نادى الزمالك مباراته أمام ضيفه الإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرون بالدورى المصرى، ويأمل الأبيض فى تحقيق الفوز مع انتظار خسارة غريمه وعدوه اللدود من أجل التمسك ببصيص من الأول وتحقيق اللقب، كما يسعى أصحاب مدرسة الفن والهندسة فى الانتصار باللقاء وحسم النقاط الثلاثة من أجل ضمان التواجد فى دورى أبطال أفريقيا على الأقل.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث بالترتيب برصيد 69 نقطة، حيث حقق الفوز فى 20 لقاء والتعادل فى 9 مباريات وخسارة 3 مناسبات، وكان الزمالك قد تعادل إيجابيا فى الثوانى الأخيرة من اللقاء أمام الجونة بنتيجة 2-2 ويمكن من هنا متابعة ملخص واهداف مباراة الزمالك والجونة .

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مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة

الاسماعيلى فى لقاء لرد الاعتبار والاستعداد الأمثل للموسم المقبل يلعب فريق الإسماعيلى مباراته أمام مضيفه نادى الزمالك المؤجلة من الجولة ال27، ويسعى فريق الدراويش فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، كما يأمل برازيل الكرة المصرية فى تحقيق الانتصار ورد الاعتبار أمام مضيفه وحصد نقاط اللقاء وزيادة رصيده فى الجدول.

ويحل فريق الإسماعيلى بالمركز السابع في الترتيب برصيد 43 نقطة، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 أيضا، وكانت أخر لقاءات الفريق الساحلى أمام فريق الجونة قبل فترة التوقف الدولي وانتهت بالتعادل السلبى.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول والذي أقيم بالأسبوع العاشر قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-0 .

ترتيب الفريقين فى الدوري المصري قبل اللقاء

الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة

موعد لقاء الزمالك والإسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من عمر الدورى بالأسبوع السابع والعشرون يوم الأربعاء 24/7/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بالتوقيت السعودي الدولى، وفى السادسة بالتوقيت الدولى غرينتش.

القنوات الناقلة للقاء الزمالك والإسماعيلى مباشرة

ينقل لقاء الزمالك والإسماعيلى فى الجولة ال27 المؤجلة بينهما فى الدورى المصرى على تردد قناة أون سبورت الرياضية، كما يذاع مباراة الزمالك على تردد قناة النيل الرياضية ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الإسماعيلي والزمالك مجانا على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المفتوحة التى سوف تذيع استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.