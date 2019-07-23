اتحاد الكرة يستبعد وليد سليمان والسعيد والمحمدي من المنتخب المصري

استقر مسئولين اتحاد الكرة على أن يتم تفعيل توصية لاستبعاد أي لاعب فوق سن 30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وعلى أن يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محلياً أو أجنبياً، وذلك بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي اللاعب عبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد المحمدي فهم تخطوا حاجز عمر 30 عام في بطولة أمم أفريقيا الماضية، حيث أن لم يقدم الثلاثي سالف الذكر المستوى المنتظر منهم.

واتحاد الكرة قرر عقب مونديال روسيا لعام 2018 منع أي لاعب يتجاوز عمر 30 عام الانضمام للمنتخب، وتم إخطار خافير اجيري وهو مدرب الفراعنة المقال بهذا القرار قبل أن يتراجع اتحاد الكرة عنه بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.