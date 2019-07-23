مناقشات بين الأهلي والإسماعيلي في جلسة ضم متولي وعواد

أعلنت مصادر من داخل نادي الأهلي، بوجود عدة محاور المناقشات المنتظرة بين ممثلي الأهلي والإسماعيلي في الجلسة المنتظرة بين الجانيين للتفاوض حول بيع الثنائي محمد عواد ومحمود متولي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يستضيف وفداً من نادي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة لكي ينهى صفقة محمود متولي مدافع الدراويش بعد إجراء المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الخطيب وإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي.

ومفاوضات الأهلي تأتي مع متولي بعدما تقدم الإسماعيلي بعرض رسمي لشراء ثنائي الأحمر عمرو جمال وأحمد الشيخ، والمسئولين القلعة الحمراء يتطلعوا لاستغلال حاجة الدراويش لأكثر من لاعب أهلاوي في التعاقد مع متولي، كما أن إدارة الأهلي لم تحسم أي صفقة دفاعية حتى الآن، والأهلي يرغب في تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلي.