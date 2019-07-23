شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عودته لسموحة.... " العميد" يؤجل معسكر الفريق أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد التوأم حسام وابراهيم حسن إلى مران فريق سموحة عقب الراحة التى حصل عليها بسبب وفاة شقيقهم الأكبر. وقد قدم فرج عامر والجهاز المعاون واللاعبين واجب العزاء للتوأم فى ارض الملعب قبل بدأ التدريبات اليومية للفريق السكندري. Advertisements فيما أجل حسام حسن معسكر الفريق والذى كان مقرر له غداَ لمدة اسبوع وارجع السبب الى تصفية اللاعبين الموجودين واعطاء الفرصة كامله لجميع اللاعبين لاثبات احقيتهم بالتواجد داخل منظمومه سموحه. ويخوض الفريق التدريبات اليوميه على فترتين صباحيه ومسائيه وتشمل على جرعات تدريبات بدنيه قويه خلال فتره الاعداد.

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