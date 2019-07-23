شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: سأعود للتدريب.. وإسلام عيسى قادر على تعويض "كينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، أنه سيحدد موقفه من الاستمرار في بيراميدز خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بيراميدز استعد للموسم المقبل بشكل إيجابي.

وأشار أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية ، إلى أنه حال رحيله عن بيراميدز سيكون القرار شخصي، وليس له علاقة بالإدارة الجديدة، مؤكداً أن التدريب سيكون واجهته القادمة .

وقال الصقر،: "قصرت في حق نفسي بعدم دخول مجال التدريب لفترة طويلة، ونفسي أخوض التجربة، وآن الأوان للعودة للتدريب، ومن الصعب القبول بمنصب المدرب المساعد".

Advertisements

وعن ترشيحه للانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، قال "العمل بالجهاز الفني للمنتخب شرف لأي لاعب، لكن لم يحدث تفاوض رسمي من قبل المسؤولين".

وعلق العميد على رحيل البدري من رئاسة نادي بيراميدز، قائلاً: "حسام البدري من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها، واستفدت منه إداريا".

وأشاد بانضمام إسلام عيسى، لاعب المصري البورسعيدي إلى بيراميدز، مؤكدا أنه سيعوض غياب كينو عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.