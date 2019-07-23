شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك لـ"كهربا": "عنك ما اعتذرت.. وقفلنا صفحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه طوى صفحة أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، مؤكدًا إنه أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة، وسترفع للاتحاد الدولى من أجل إيقاف أى فريق يضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضاف رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى خالد الغندور، أن عقد كهربا مع الزمالك سليم بنسبة 100%، قائلاً: "كهربا منزل فيديو بيقول لم ولن أعتذر، وأنا بقولك "عنك ما اعتذرت"، وسيتم ايقاف اى نادى يضم اللاعب وسيتم ايقاف قيده".

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أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التى حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالى، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه، ويقترب من التوقيع لنادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى.