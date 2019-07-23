بيراميدز يعلن التعاقد مع إسلام عيسى لاعب المصرى.. رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد رسمياً مع إسلام عيسى لاعب نادى المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وأنهت إدارة نادى بيراميدز إجراءات التعاقد مع لاعب نادى المصرى البورسعيدى. وكان إسلام عيسى انضم للمصرى البورسعيدى قادمًا من نادى النصر مقابل 10 ملايين جنيه، فى فترة الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة. يذكر أن اللاعب نجح فى تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 مع المصرى فى الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى.

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