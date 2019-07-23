شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: هنلعب أمام الزمالك زى ما لعبنا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن فريقه سيواجه الزمالك بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، مع تقديم أداء مميز يكون خير ختام للموسم الحالى، واسعاد جماهير الدراويش.

أضاف سعفان خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" أن الإسماعيلى لا يفرق بين فريق وأخر قائلاً: "هنلعب أمام الزمالك زى ما لعبنا أمام الأهلى، والمباراة ستكون خير اعداد للموسم الجديد، وكل لاعب سيسعى لاثبات نفسه".

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

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وعن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، قال سعفان الصفير: "أتمنى من عواد إنه يطلع يتكلم على الهواء ويوجه حديثه للجماهير.. بوجه له سؤال "لماذا انتظمت فى 12 تدريب مع الدراويش ثم انقطعت بعد تعرض محمود جنش حارس الزمالك للإصابة؟.. وجمهور الإسماعيلى ماحدش يعرف يضحك عليه".